ಪೂರಕ ಕಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ: ಶನಿವಾರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 5:53 IST
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ‘ಎಫ್‍ಎಲ್‍ಎನ್ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ’ವನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಸುರೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು
