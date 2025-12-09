ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೂರ್ಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ: ಅಲ್ಪಾಲ್ ಎಫ್.ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:04 IST
ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾಲ್ ಎಫ್.ಸಿ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು
KodaguFootbal

