ಅಕ್ರಮ ಗೋವು ಸಾಗಾಟ : ಕೇರಳದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ 

<p><strong>ವಿರಾಜಪೇಟೆ:</strong> ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, 10 ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಇರ್ಕೂರು ತಳಿಪರಂಬದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಾಧಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಗೋವು ರಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮೀಪದ ಪೆರುಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3ಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲೂಗಡ್ಡೆ ಚೀಲಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗೋವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್.ಐ.ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಗೋವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವು ರಕ್ಷಕರಾದ ರಾಜೇಶ್, ಧನು, ವಿವೇಕ್ ರೈ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>