ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಅಂಧಕಾಸುರನ ವಧೆ’ ನೋಡ ಬನ್ನಿ

ಬೆಳಕಿನ ದಸರೆಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ’ ದೃಶ್ಯಸವಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲವು ಅರುಣಾಸುರ ವಧೆ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
Kodagu

