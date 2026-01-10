ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಕಾಡಾನೆ ಭೀತಿ; ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ

ಬೇಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ತೋಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
