ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಣ್ಣಿನಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹುಳ ಹೊರಕ್ಕೆ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹುಳವೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಇಕ್ಷಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎ.ಜಿ.ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 64 ವರ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಹುಳ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಲೋವಾ ಲೋವಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹುಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೈಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಲಾರ್ವಗಳು ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ನೊಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತವೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಕಣ್ಣು, ಮಿದುಳು ಸೇರಿ ಬೆಳೆಯಲಿಎ.</p>.<p>‘ಹುಳ ಮಿದುಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು’ ಎಂದು ಡಾ.ಎ.ಜಿ.ಚಿಣ್ಣಪ್ಪ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>