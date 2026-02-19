ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಬೀಟಿಕಟ್ಟೆ ನೀಲ್ ಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:20 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:20 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನವದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಡೆದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಗ್ನಿ ನೇತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ
Kodagu

