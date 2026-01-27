ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬಾರದು; ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 7:55 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 7:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kodagu
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT