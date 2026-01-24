ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಜಮ್ಮಾಬಾಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ; ಚರ್ಚೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಜಿ.ಬೋಪಯ್ಯ, ಎಂ.ಪಿ.ಅಪ್ಪಚ್ಚುರಂಜನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Kodagu

