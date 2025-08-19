ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ಥರಗುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೀತಗಾಳಿ, ಜನ ಹೈರಾಣು

ಬಿಡದ ಮಳೆ, ಮತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್, ಇಂದೂ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:49 IST
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ
