ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಡಗು - ಸುಂದರ ಕೊಡಗು' ಅಭಿಯಾನ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಕೊಡಗು - ಸುಂದರ ಕೊಡಗು' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರಪೂರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p><p>222 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದವು.</p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 145 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. </p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರನಟ, ನಟಿಯರು ಸೇರಿ 40 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>