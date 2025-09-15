ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಡಿಕೇರಿ: ದಸರೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ದರ್ಬಾರ್

ಕರಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಎಂಟೇ ದಿನ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಗುಂಡಿಮಯ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:12 IST
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ (ಚೌಕಿ)ದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಹಿಲ್ ರಸ್ತೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗೋತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಪಂಪಿನ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕರಗ ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೈನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪಗಳು ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೇವಲ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು
ಬಿ.ಎಂ.ಹರೀಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ದಶಮಂಟಪ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕರಗೋತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕರಗೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿ. ಕರಗಧಾರಿಗಳು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಗರದ ಒಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಜರೂರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿರಿ
ಜಿ.ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಕಂಚಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಳೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ₹ 10 ಲಕ್ಷದ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂ ತಯಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಿ ಒಣಗಲಿ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರವೂ ಮೋಡಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೂ ಸಾಕು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಾಜಾಸೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಗರೋತ್ಥಾನ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ.
ಎಚ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತ.
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ದಸರೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದಶಮಂಟಪಗಳು ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚವಾದರೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷ
ಗುಂಡಿಯನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಳೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಸರೆಯ ಒಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ ನಿಧಿಯಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ
ಮಹೇಶ್ ಜೈನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
