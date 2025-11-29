ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಕೊಡಗು | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದ್‍ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು: ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ

ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಮಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲದ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಶಾಸಕದ್ವಯರು, ಸಂಸದರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ಜಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡವ ಸಮಾಜದವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಶಾಸಕ.
ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು
ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸದ.
ಕೋಲ್ ಮಂದ್ ಜಾಗವು ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ
ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ.
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT