ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಡಗು| ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:46 IST
ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆವರೆಗೂ ಕಾಯದೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಯಾದ ಗುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ವೆಂಕಟ್‌ ರಾಜಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Kodagu

