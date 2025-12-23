ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
kodagu
2 ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್

ಈ ಚರ್ಚ್‌ಗಿದೆ 233 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ
ಹೇಮಂತ್ ಎಂ.ಎನ್.
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:18 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:18 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಚರ್ಚ್ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್
ಸಂತ ಅನ್ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್‌ನ ಒಳಾಂಗಣ
Kodagu

