ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಹುಲಿಗಳ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ?

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:16 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಜೀಪ್ ಅಟ್ಟಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಜೀಪ್ ಅಟ್ಟಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಮನು ಸೋಮಯ್ಯ
ಮನು ಸೋಮಯ್ಯ
ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ
ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ
ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್
ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್
ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಪಿ.ಮುತ್ತಣ್ಣ
ಕರ್ನಲ್ ಸಿ.ಪಿ.ಮುತ್ತಣ್ಣ
Kodagusafari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT