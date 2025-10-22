ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಭೂತ ಬಂಗಲೆಯಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಸತಿ ಗೃಹ

ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ದುಸ್ಥಿತಿ 
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ನೂತನ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಕೆ.ಎನ್.ಸುಜಾತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಈಗಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ
ಸೂಲಿಕೂಂಟೆ ಆನಂದ್. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಸೇನೆ
