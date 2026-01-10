ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾನರ್: ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:34 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KolaraFlex

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT