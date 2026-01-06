ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಣೆ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ:</strong> ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿನಪಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ (29), ಮದನಪಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜಿ.ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ (28), ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಡುಗು ನಾಗೇಂದ್ರ (32) ಹಾಗೂ ಚರ್ಲಾ ರಮಣಪ್ಪ (44) ಬಂಧಿತರು. ಅವರಿಂದ ಐದು ಪಾಕೆಟ್ ಗಾಂಜಾ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ವಿ.ಕಾಲೊನಿಯ ಗೇಟ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಶಿವಪುರ ಕ್ರಾಸ್ನ ಕಡೆಯ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮನಿಷಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಜಯರಾಂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಗರಾಜ್, ಆನಂದಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಠಾಣೆಯ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಇದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಬಿ.ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>