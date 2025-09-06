ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಲೂರು | 6 ಸಾವಿರ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ: ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 30ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿತರಣೆ: ಶಾಸಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
