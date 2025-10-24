ಚುರುಮುರಿ: ‘ಕೇಸರಿ’ ಬಾತ್!

<p>‘ಏನ್ರಲೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಜೋರಾತ? ಪಟಾಕೀನೂ ಹೊಡೆದ್ರಾ?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಹೊಡೆದ್ವಿ ಕಣಲೆ, ಅದೆಂಥದೋ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯಂತೆ, ಒಂದೂ ಢಂ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟುಸುಮುರಗಿ...’ ಎಂದ ಕೊಟ್ರೇಶಿ.</p>.<p>‘ನಿನ್ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಹಂಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ರಾಜಕೀಯದೋರ ಕೆಸರು ಪಟಾಕಿ ನೋಡು, ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡು... ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಟಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ದೊಣ್ಣೆ ಪಟಾಕಿ!’ ಗುಡ್ಡೆ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಈ ರಾಜಕೀಯದೋರು ಮಾತಿನ ಕೆಸರೆರಚಾಟದ ಜತಿಗೆ ಒಳಗೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕೋ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ...’ ತೆಪರೇಸಿಗೂ ನಗು.</p>.<p>‘ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದೂ ಢಂ ಅಂದಿಲ್ಲ?’</p>.<p>‘ಅವು ಟೈಂ ಬಾಂಬ್ ತರ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಢಂ ಅಂತಾವೋ ದೇವರಿಗೇ ಗೊತ್ತು...’</p>.<p>‘ದೇವರು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆನಪಾತು ನೋಡು, ನಮ್ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತೆಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೇತಂತೆ. ಸಿ.ಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು... ಯಾರ ಮಾತಂತ ಕೇಳೋದು?’</p>.<p>‘ಇದರ ಜತಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ ಯತೀಂದ್ರಣ್ಣನೂ ಸಿ.ಎಂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಹೊಸ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ?’</p>.<p>‘ಅದು ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಂಬು... ಯಾರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕೋ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ, ಢಂ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಾಕಿ...’ ಎಂದು ಮಂಜಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು.</p>.<p>‘ಅಹಹ, ನಗು ನೋಡು, ಕೈ ಪಕ್ಷದೋರು ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಿಂಗೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮಾಡಾಕೆ ಬರುತ್ತಾ?’ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ ರಾಗಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡೆಲ್ಲೀಲಿ ಜಹಾಂಗೀರು, ಲಾಡು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?’</p>.<p>‘ಅದ್ಕೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ರಾಗಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್ ಮಾಡಾಕೆ ಬರುತ್ತಾ?’</p>.<p>‘ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ... ಅದು ಕಮಲ ಪಕ್ಷದ್ದು. ನಮ್ಮದೇನಿದ್ರೂ ‘ಕೈ’ಸರಿ ಬಾತ್! ನಾವೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>