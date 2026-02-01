ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕರಡಗೂರು ತಂಗುದಾಣ: ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ತಂಗುದಾಣದ ಒಳಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೂತನ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು
ಅಭಿಲಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ
KolaraBus Station

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT