ಕೆಜಿಎಫ್‌| ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್: ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್:</strong> ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ಪೇಟೆಯ ಕಾರೋನೇಷನ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಷ ಜಾನ್ (62) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಂಡ್, ವಿದ್ಯುತ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಘು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಜೂಜಾಟ</strong>: ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೂರ್ದ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಆಂತೋಣಿ (37) ಮತ್ತು ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ (28) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹2,100 ನಗದು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಮದ್ಯ ವಶ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಳ್ಳೆಗೆರೆ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಳಿ ಇದ್ದ ₹2,800 ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯದ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ₹1,570 ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಎಸ್ಐ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಗೋಪಿ, ರಮೇಶ್ ಜಂಬಗಿ, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಮನೋಹರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>