ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಕೆಜಿಎಫ್: ನಗರಸಭೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ತಾಣವಾದ ಪೈಲಟ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಲ್

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:00 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:00 IST
ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ
ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನ
ಬಡಾವಣೆ ಹಿರಿಯರು ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ದೀಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲದು ಪಾರ್ಕ್‌ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ ನಿವಾಸಿ.
