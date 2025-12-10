ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆ; ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:56 IST
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಡಿ.8ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ
Kolara

