ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ| ಕತ್ತಲೆ ಕೂಪವಾದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಾಡಿಯಂತೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:56 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
 ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
 ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
kolarAPMC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT