ಕೋಲಾರ: ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ಅರಳಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ!

ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಕೊಡಿಸಿದ ಎಂ.ಆರ್‌.ರವಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ನಗರ ಸುತ್ತಾಟ ವೇಳೆ ಖಾಸಿಂ ಖಾನ್‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಸುತ್ತಲಿನವರು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡೆ. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ.
–ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
