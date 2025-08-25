ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಜಮೀನಿಗೆ ರೈತರ ಲಗ್ಗೆ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಗಿಡ ನೆಡಲು ತೋಡಿದ್ದ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:15 IST
ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಕಾಂತರಾಜ್‌ ಹಾಗೂ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಆಕ್ರೋಶ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ 3 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 8 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆ.30ಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ
ಸರೀನಾ ಸಿಕ್ಕಲಿಗಾರ್‌ ಡಿಸಿಎಫ್‌
ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‌ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಹರಟಿ ಭಾಗದ ರೈತರು
kolar

