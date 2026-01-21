ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ | ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ₹ 100 ಕೋಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:33 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್‌ ಗುಂಡೂರಾವ್‌ ಏಳು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್‌ ಮುಟ್ಟುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌
ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಶಾಸಕ
kolarHealthInfrastructure

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT