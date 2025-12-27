ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವೇಮಗಲ್‌ | ಕುಡಿದು ಕಿರಿಕ್‌; ಬಿಹಾರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕೊಲೆ

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ಅನಿರುಧ್
ಮನೋಜ್‌
ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ
