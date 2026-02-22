ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ನಾನು ರೈತ ಪರ; ನಮಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ–ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿಸದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗುಡುಗಿದ ಶಾಸಕ ಕೊತ್ತೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:33 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಂಪನಿಗಳ ಬಳಿ ನಾನೇನು ರೋಲ್‌ ಕಾಲ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವರೇನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ‌ ಬರುವ ಅವಶ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.‌ ಕರೆಯದೇ‌ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಶಾಸಕ
ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಶಾಸಕ
kolarfactory

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT