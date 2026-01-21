ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌-ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ರೈಲು ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:44 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:44 IST
ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಸದಸ್ಯರು ರೈಲನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
