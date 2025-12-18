ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ!

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇರುವ ಯಾರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಲ್ಲ; ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವೀರಪ್ಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:16 IST
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ದೂರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು (ಎಡಚಿತ್ರ) ದೂರುದಾರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಿವರಣೆ
kolar

