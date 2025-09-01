ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಲೂರು | ಎರಡು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ನಿವೇಶನ

ವಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
21 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಮಾತ್ರ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಗೀತಾ, ಫಲಾನುಭವಿ
