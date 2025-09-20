ಮಾಲೂರು | ಶೇ 82ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಮರು ವಸೂಲಾತಿ: ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ

<p><strong>ಮಾಲೂರು:</strong> ನಗರದ ಮಾರುತಿ ಬಡಾವಣೆಯ ತಿರುಮಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ 82ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಮರು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2820 ಮಂದಿ ಷೇರುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಪಡೆದವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದರು. </p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹ 896.36 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಮೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ವಿ.ದಯಾನಂದ ಗೌಡ, ತೇಜಸ್ ಗೌಡ, ಅಂಬರೀಶ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ್, ಎಸ್.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎ.ಎನ್.ಮುನಿರಾಜು, ಇಂದಿರಾ ಎಂ.ಜಿ., ಮಂಜುಳಾ ಮುನಿಗಂಗಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ ಡಿ.ಕೆ, ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ರಮೇಶ್, ವಿನೋದ್, ವಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಯಶೋಧ, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಟಿ.ರವಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>