ಕದ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ತೆಮಾ ಸಮಾವೇಶ

<p>ಮುಳಬಾಗಿಲು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕದ್ರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೃಹತ್ ಇಜ್ತೆಮಾ (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಮಾವೇಶ) ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಕದ್ರೀಪುರ ಬಳಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಮುಸ್ಲಿಮರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪದೇಶ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕುರಾನ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತಿತರರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದರು. </p>.<p>ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>