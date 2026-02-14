ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಂಕಾರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪೋಟೊಶೂಟ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:35 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:35 IST
ಸೋನಮ್ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲಂಕಾರಿ ಸೀರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸೋನಮ್ ಅವರು ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಕುಂದನ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಪೋಟೊಶೂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೋನಮ್, ‘ಪಿಂಕ್ ಕಲಂಕಾರಿ ಸೀರೆಯು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸೋನಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸೋನಮ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಜತೆ 2018ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ವಾಯು ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದ ದಂಪತಿ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಸೋನಮ್ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಕೃಪೆ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

