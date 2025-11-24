ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75

ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಕೊತ್ತೂರು
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು

ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎನ್.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳು

ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

ತಾತಿಕಲ್ಲು ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ತಾತಿಕಲ್ಲು ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಅಜಿತ್, ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ.
ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
