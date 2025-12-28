ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಪೀಡೊ ಮೀಟರ್ ನಿಗಾ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–75ರಲ್ಲಿ 1.8 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ಗೆ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್‌ಬಾಬು ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:55 IST
kolarflyover

