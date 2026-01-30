ಅಳವಂಡಿ | ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

<p><strong>ಅಳವಂಡಿ</strong>: ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಜಾತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಪಲ್ಲೇ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಜಿಲೇಬಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಕ್ತರು ಮಿರ್ಚಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮನರಂಜಿಸಲು ವಿವಿಧ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ತಾರದ ಪರಿಕರಗಳು, ಬಲೂನು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರಣವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>