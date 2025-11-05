ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಜನಾದ್ರಿ: ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ?

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆ: ಆರೋಪ
ಎನ್‌.ವಿಜಯ್
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:23 IST
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ₹30 ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹುಡುಗರು ನನ್ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ₹200 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸವಾರರಿಂದ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸವಾರರು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುತ್ತವೆ
ಯು.ನಾಗರಾಜ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
