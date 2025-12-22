ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಕಟ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಜನಾಕ್ರೋಶ

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳ (2022) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ‘ಅರಾವಳಿ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.
As The Nation Struggles To Breathe— Congress (@INCIndia) December 21, 2025
We Cannot Afford To Lose The 'Green Lungs Of North India' 🌳 pic.twitter.com/m3Zwpj5H8Z
#WATCH | Delhi: In an interview with ANI, Union Environment Minister Bhupender Yadav says, "No, there is no such plan for urbanisation. The plan is solely and exclusively for the protection of the Aravallis... I can list so many cities that are already within the Aravallis. It… pic.twitter.com/izvZ5yWv28— ANI (@ANI) December 22, 2025
𝐀𝐫𝐚𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐚 𝐦𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐥 𝐨𝐟 𝐑𝐚𝐣𝐚𝐬𝐭𝐡𝐚𝐧, 𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞, 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝, 𝐨𝐮𝐫 𝐨𝐱𝐲𝐠𝐞𝐧. 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥… pic.twitter.com/JkDa5ZRhN3— Noorul (@Noorulipo) December 20, 2025
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.