ಮರುಭೂಮಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ತಡೆಗೆ ಅರಾವಳಿ ‘ಹಸಿರು ಗೋಡೆ’ 

ಯುಎನ್‌ಸಿಸಿಡಿ (United Nations Convention to Combat Desertification - ಮರುಭೂಮಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ತಡೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾವೇಶ), ಸಿಬಿಡಿ (Convention on Biodiversity- ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಾವೇಶ) ಮತ್ತು ಯುಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿಸಿ (United Nations Framework Convention on Climate Change–ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಗೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾವೇಶ) ಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನೀಡಿರುವ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.