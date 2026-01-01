ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಅಳವಂಡಿ: ಸೈಕಲ್‌ ಯಾತ್ರೆ; ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಸಾಹಸ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:59 IST
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಸೈಕಲ್‌ ಸವಾರಿಯೂ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ತೀರುವೆ
– ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ನೀರಲೋಟಿ, ಸೈಕಲ್‌ ಯಾತ್ರಿಕ
