101ಕೆ.ಜಿ ಜೋಳದ ಚೀಲಹೊತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ ಭಕ್ತ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನುಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಸಂಗಮದ ಬಳಿಯ ಬಿಸಿಲುದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ 19 ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಭರಮಗೌಡ ಮಂಗಳವಾರ 101 ಕೆಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಏರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬೆಟ್ಟದ ಆರಂಭದಿಂದ ಹೊತ್ತು ಚೀಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಸದೆ ರಾಮ, ಹನುಮನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದರು. ಬಳಿಕ ಜೋಳದ ಚೀಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶದವನಾಗಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಲು, ಮುಂಗೈ ಭಾರ ಎತ್ತುವ, ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಚೆಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತನಾದರೇ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನವೀನ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಾಗರ, ಮಂಜಪ್ಪ, ವಿಜಯ್, ಸಂಗಪ್ಪ, ವಿಠ್ಠಲ್, ಉಮೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>