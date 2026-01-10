ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು

ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆ ನಡೆಸದೆ ನಕಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 4:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT