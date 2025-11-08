ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವಿರೋಧ: ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಾಳಲು ಗವಿಶ್ರೀಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು
–ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಬೆಟ್ಟದೂರು ಸಮಿತಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Koppal

