ಗಂಗಾವತಿ | ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ನಗರದ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಶಿವನನಾಮ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾ ಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಎಸ್.ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಆದಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಶಂಕ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ಕಾಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮನೋಹರಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗಿರೀಶ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಸಹನಾ ಹಿರೇಮಠ, ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಕೆಂಬಾವಿ ಮಠ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>