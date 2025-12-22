ಗಂಗಾವತಿ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ</strong>: ನಗರದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಜಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೇ, ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ದೇವಿ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಬಹುತೇಕ ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಬಂಡಾರ ಎರಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಜಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿ ಜೋರು:</strong> 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವತಿಯರು, ಯುವಕರು, ಚಿಣ್ಣರರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಖರೀದಿ ಸಹ ಭರದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><strong>ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ:</strong> ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಗಾಂಧಿವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜುಲೈನಗರ ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ, ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಮನೆ-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ:</strong> ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾ ತ್ರೆಯನ್ನ ಗಂಗಾವತಿ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ, ನೆಂಟರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿ, ಉಣ ಬಡಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು.</p>.<h2>ಭರ್ಜರಿ ಬಾಣ-ಬಿರುಸು ಪ್ರದರ್ಶನ</h2>.<p> ಜಾತ್ರೆಯ ಮೂರನೇ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವ ಚಂಡಿಹೋಮ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಕಲ್ಮಠ ಹತ್ತಿರದ ಗಾಳೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಲಕ ವಾದ್ಯ ಡೊಳ್ಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಣ-ಬಿರುಸುಗಳಿಂದ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>