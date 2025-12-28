ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ: ಗವಿಮಠಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ!

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೂಮಳೆಗೆರೆದು ಸ್ವಾಗತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಗವಿಮಠ
ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ರೊಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೇ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ
Koppal

